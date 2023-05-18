Новости экономики за 18.05.2023

Беларусь и Китай продолжают работать над развитием торгово-экономических отношений. Этому способствуют активные деловые связи. Так, наши экспортеры пищевой продукции отправились в Шанхай на крупнейший в азиатском регионе профильный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь китайская делегация в Минске обсуждает перспективы биржевой торговли в сфере АПК.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.

ПОЧТИ 200 БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ

В Шанхай на крупнейшую в азиатском регионе выставку продуктов питания приехали почти 200 представителей белорусских экспортеров пищевой продукции.