Новости экономики за 18.05.2023

Беларусь и Китай продолжают работать над развитием торгово-экономических отношений. Этому способствуют активные деловые связи. Так, наши экспортеры пищевой продукции отправились в Шанхай на крупнейший в азиатском регионе профильный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь китайская делегация в Минске обсуждает перспективы биржевой торговли в сфере АПК.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской.
ПОЧТИ 200 БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ
В Шанхай на крупнейшую в азиатском регионе выставку продуктов питания приехали почти 200 представителей белорусских экспортеров пищевой продукции.
Мероприятие стало самым крупным по масштабу белорусского присутствия и ассортименту выставляемой продукции форумом в Китае. Приехали как уже успешно работающие на китайском рынке предприятия, так и начинающие поставки белорусских продуктов в КНР. 4,5 тысячи экспонентов со всего мира и более 150 тысяч профессионалов присоединились к этому кулинарному празднику. Одновременно с выставкой проходит Всемирный саммит пищевой промышленности.
Напомним, белорусский экспорт в Китай за первый квартал 2023 года увеличился на 56 %. Стали больше продавать мяса курицы, говядины, молока и сливок, шоколада и кондитерских изделий.
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БУТБ ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАЛАСЬ К РАБОТЕ С КИТАЙСКИМ РЫНКОМ
Делегация деловых кругов Китая посетила Белорусскую универсальную товарную биржу с целью обсудить возможности закупок продукции сельского хозяйства и деревообработки на биржевых торгах.
За последние полтора года на БУТБ сформировался пул постоянных покупателей. Так, в сегменте АПК наибольшим спросом у китайских участников пользуются рапсовое масло, сухое обезжиренное молоко и мясо говядины. Во время переговоров обсудили перспективу участия китайских компаний в торгах пиломатериалами. Сегодня это одна из самых ликвидных групп товаров на биржевой площадке.
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