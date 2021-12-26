Председатель БелТПП: «Мы глобальный экспортёр. Надо именно так оценивать нашу страну»

Новости Беларуси. Страны Западной и Центральной Европы продолжают душить Беларусь санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такое мнение на неделе высказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. При этом поводы для санкций создаются искусственно. Но понимают ли отдельные политики, что их спонтанные решения рушат то, что создавалось годами? Налаживание бизнес-контактов – это кропотливый труд с обеих сторон. С кем будем выстраивать экономический диалог в новом, 2022 году? Что стоит за цифрами товарооборота между странами и что говорят о санкциях в деловых кругах? Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в студии программы «Неделя». Илона Волынец, СТВ:

Насколько этот год был успешным для нашей страны в плане торговых, деловых отношений с другими странами? «Один эксперт написал: белорусам повезло»

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Во внешнеэкономической сфере год был успешным и во многом даже неожиданным, потому что не все ожидали таких показателей, на которые в конечном итоге вышли наши предприятия. Даже некоторые эксперты пишут о том, что это некий белорусский экспортный феномен. Не без оснований, потому что если даже просто посмотреть на итоги 10 месяцев, то это очень серьезные показатели, солидные. Во-первых, мы вышли на положительное торговое сальдо. Я напомню, что в 2020 году мы не смогли выдержать этот показатель, а здесь уже по полугодию получили плюс 1 миллиард 750 миллионов. Да и вообще экономические показатели у страны оказались очень позитивными. И те прогнозы, которые международные эксперты доводили в начале года по росту ВВП, оказались несколько ниже, чем то, что мы имеем сегодня. И даже рост промышленного производства у нас 7 %, у Российской Федерации 5 %, в Казахстане, например, 3 %. А по экспорту у нас вообще по отдельным отраслям все очень неплохо. Илона Волынец:

Как объяснить наш успех? Владимир Улахович:

Знаете, я уже прочитал, один эксперт написал: белорусам повезло, Беларуси повезло. Это, наверное, не оценка. Илона Волынец:

Так это все-таки везение или работа? «Один из важных элементов – это репутация белорусских предприятий»

Владимир Улахович:

Везет тому, кто везет. Конечно, нельзя одним словом это объяснить. За этим стоит целый ряд серьезных предпосылок. Во-первых, пандемия. Что это значит? В пандемию некоторые конкурентные предприятия из других стран просто были остановлены, а мы воспользовались этой ситуацией. Это результат большой и долгой работы по модернизации наших отраслей. Если посмотреть на товарную структуру нашего экспорта, где мы выиграли, конечно, это продукты питания, деревообработка, IT-сфера. А ведь это все были государственные большие программы. Именно поэтому мы смогли добиться таких результатов, опираясь и на этот фактор, что мы не останавливали нашу экономическую жизнь, а смогли в свое время сделать большую модернизацию, которая дает сегодня эффект. Еще один из важных элементов – это репутация белорусских предприятий. Даже кризисные явления, давление, которое есть, работают на Беларусь. Партнеры, с которыми долгие годы работают наши предприятия, выбирают надежного партнера. Илона Волынец:

Нас постоянно пугают санкциями. Мы, журналисты, уже шутим, что это уже не просто пакет санкций, а пакет с пакетами. Насколько больно санкции ударили по нам? Политика политикой, но деловые отношения, торгово-экономические связи – это же основа всего

Владимир Улахович:

Сказать, что мы все это легко преодолеем, не имеем права. Все-таки это давление, ограничения. Конечно, они касаются отдельных предприятий. Что особенно может быть чувствительным для наших предприятий, это финансовая сфера. Но мы должны понимать: санкции – это же издержки не только для белорусских предприятий. Мы видим, что говорят нам наши партнеры. Они не хотели бы потерять эти отношения. Они ищут возможности, как их сохранить. Илона Волынец:

А что говорят партнеры в личных беседах? Понятно, что такие санкционные решения принимаются в кабинетах политиков, которые, возможно, где-то далеки от бизнеса. Владимир Улахович:

Они говорят о том, что политика политикой, но экономика, деловые отношения, торгово-экономические связи – это же основа всего. Как можно это все потерять? Я вам просто приведу пример, когда одного нашего крупного инвестора пригласили на политическую площадку, начали с ним довольно жестко разговаривать. Он сказал: у меня прекрасное предприятие в Беларуси, оно высокоприбыльное, там наши интересы, мы зарабатываем деньги, и вы хотите сказать, давайте закроем, а потом откроем? Но так не бывает в бизнесе. И это позиция многих наших партнеров, потому что бизнес говорит нам: мы не хотели бы утратить то, что наработано годами, что дает результат. А результат в коммерческих отношениях с двух сторон, он не может быть только с одной стороны. Поэтому бизнес очень четко дает такой сигнал. Политика политикой, а экономика, торговые отношения, деловые связи и те преимущества, которые они получают, работая с белорусскими предприятиями, конечно, это ценность.

Илона Волынец:

Все равно нам придется как-то выкручиваться, выходить на новые рынки. Но это же тоже вопрос времени? «Давно стояла задача диверсифицировать наш экспортный портфель» Владимир Улахович:

Я хотел бы здесь сказать, что давно стояла задача диверсифицировать наш экспортный портфель, потому что он, к сожалению, уязвим, потому что у нас под 70 % – это небольшое число стран, которые являются нашими партнерами. Это благо, потому что мы там тоже имеем свою нишу, но в этом есть и уязвимость. Поэтому задача стояла давно, шаг за шагом это происходит. Конечно, ограничения мотивируют предприятия работать на других рынках, рынках третьих стран. По 10 месяцам у нас рост экспорта на рынке стран дальней дуги составил 45 %. В КНР – 46 %. Этот процесс идет. Да, он непростой, потребует какого-то времени, но здесь есть еще один момент, на который надо обратить внимание. Беларусь – страна с открытой экономикой, и мы уже десятилетиями поставляем нашу продукцию более чем в 160 стран. Мы имеем эти рынки. Другое дело, что там нужно закрепляться, представлять новую продукцию, увеличивать объемы наших поставок. Но база есть, поэтому говорить, что мы открыли какие-то новые страны, нет необходимости, потому что мы глобальный экспортер. Надо именно так оценивать нашу страну. Илона Волынец:

Поделитесь планами на 2022 год. Может быть, уже на начало года что-то интересное запланировано? «Год для нас будет непростым»