Правительство усилит работу по финансовой стабилизации предприятий

В 2006 году правительство намерено принять кардинальные меры по улучшению финансового состояния предприятий и сокращению неплатежеспособных организаций, в том числе убыточных. Основное внимание обращено на финансовую стабилизацию малых и средних предприятий.Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко 25 апреля на заседании Совета Министров.

Он отметил, что по итогам 2005 года за счет переоценки собственности количество убыточных предприятий снизилось до 370.

В связи с этим по поручению главы государства правительство должно создать более совершенную систему управления предприятиями. Предстоит привлечь инвестиции для их финансового оздоровления, обновить парк технологического оборудования. Кроме того, необходимо сместить акцент в оценке работы предприятий с количественных показателей к качественным. "Но это не означает замену одного другим. Надо заниматься и ростом объемов производства, и повышением рентабельности", - подчеркнул Владимир Семашко.

Первый вице-премьер Беларуси также отметил, что в республике уже работает и дает результаты такая действенная система оздоровления экономики, как бизнес-планирование предприятий. На это направлен указ Президента N27, принятый в январе текущего года. Он касается реструктуризации задолженности и некоторых мер по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций.

К настоящему времени бизнес-планы более 300 убыточных организаций направлены в органы государственного управления, в компетенции которых находится принятие решений по реструктуризации задолженности. Предоставляемые отсрочки по этим организациям на 1 апреля составили более Br380 млрд., из них Br269 млрд. - по предприятиям республиканской собственности. Самая крупная отсрочка предоставлена по платежам в бюджет. Это 63% от всей задолженности, подлежащей реструктуризации, сообщает БелТА.