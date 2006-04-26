Правительство Беларуси утвердило новый бюджет прожиточного минимума

Этот социальный норматив будет действовать с 1 мая по 31 июля текущего года. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит 162 тысяч 500 рублей.Для трудоспособного населения эта величина установлена в размере 179 тыс. 470 тыс., для пенсионеров - 143 тыс. 870, для студентов - 171 тыс.10 руб., для детей в возрасте от 3 до 16 лет - 188 тыс. 690, для детей до 3 лет - 137 тыс. 510. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что утвержденный БПМ почти на 3% больше, чем предыдущий. Настолько же возрастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Соответственно увеличатся размеры социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к пенсиям отдельных категориям граждан.