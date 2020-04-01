Права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу приобрели телеканалы 12 стран

Новости Беларуси. В связи с приостановкой спортивных соревнований по всему миру многие телеканалы приобретают права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Матчи наших команд уже смотрят в 12 странах, среди которых Россия, Украина, Болгария и даже Хорватия.
Стало известно, сколько стоит такой контракт. Появилась информация, что российский «Матч ТВ» заплатил сумму, эквивалентную примерно полумиллиону белорусских рублей. При этом соглашение является гибким и может быть прекращено в случае приостановки нашего турнира либо когда вернутся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.
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