Новости экономики за 01.04.2020

Новости Беларуси. Какую материальную помощь начислили ветеранам к юбилею победы и когда ее можно получить, зачем ввели временный запрет на экспорт некоторых продуктов и почему повышена плата за организацию сбора пластиковых отходов? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА ВОЗЛЕ МОЗЫРЯ Еще одно предприятие появится в нашей стране при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На строительство лесопильного завода возле Мозыря будет выделен 7-летний кредит в размере более чем на 40 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие позволит создать около 100 новых рабочих мест и будет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Готовая продукция будет поставляться на экспорт и позволит заметно повысить конкурентоспособность всей отечественной деревообработки. УВЕЛИЧЕНА ПЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ На пути к постепенному замещению пластиковой упаковки экологически безопасной начался очередной этап. Для предприятий повышена плата за организацию сбора и транспортировки отходов. Ранее платили 180 рублей за тонну, сейчас сумма увеличена до 270. Такой тариф будет действовать до начала 2021 года, после чего увеличится до 360 рублей за тонну.