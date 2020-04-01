Новости экономики за 01.04.2020
Новости Беларуси. Какую материальную помощь начислили ветеранам к юбилею победы и когда ее можно получить, зачем ввели временный запрет на экспорт некоторых продуктов и почему повышена плата за организацию сбора пластиковых отходов?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА ВОЗЛЕ МОЗЫРЯ
Еще одно предприятие появится в нашей стране при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На строительство лесопильного завода возле Мозыря будет выделен 7-летний кредит в размере более чем на 40 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие позволит создать около 100 новых рабочих мест и будет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Готовая продукция будет поставляться на экспорт и позволит заметно повысить конкурентоспособность всей отечественной деревообработки.
УВЕЛИЧЕНА ПЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
На пути к постепенному замещению пластиковой упаковки экологически безопасной начался очередной этап. Для предприятий повышена плата за организацию сбора и транспортировки отходов. Ранее платили 180 рублей за тонну, сейчас сумма увеличена до 270. Такой тариф будет действовать до начала 2021 года, после чего увеличится до 360 рублей за тонну.
В то же время организация сбора биоразлагаемых мешков и сумок становится более выгодной. Сейчас за тонну надо платить всего 90 рублей.
Такие меры являются частью большой инициативы отказа от пластика. Специалисты считают, что они обязательно приведут к снижению использования полиэтиленовой упаковки.
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