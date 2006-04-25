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Посевная на финишной прямой!

25 апреля 2006 14:35
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Хозяйства Брестской области первыми в республике завершают сев зерновых. К утру 25 апреля сельхозорганизациям региона оставалось посеять около 8% запланированной площади.В целом по республике зерновые посеяны на площади около 630 тыс.га, что составляет почти 60% к запланированному объему.
В Гомельской области сев зерновых завершен на площади около 85%, в Минской и Гродненской областях - соответственно 68% и 62%. В Могилевской и Витебской областях посеяно более чем по 25% зерновых.
Чтобы завершить посевную в оптимальные сроки, сельхозорганизации должны вести сев полный световой день, а при возможности и круглосуточно.
# Экономика

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