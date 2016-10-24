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Польша может стать проводником Беларуси в ВТО и электричества с Островецкой АЭС в ЕС

24 октября 2016 13:16
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Новости Беларуси. Польша может стать проводником Беларуси в ВТО и электричества с Островецкой АЭС в Европейский союз. Эти две темы стали главными на переговорах с польской делегацией в правительстве.

С вводом в эксплуатацию первого энергоблока атомной станции Польша могла бы воспользоваться белорусской электроэнергией или заниматься ее транзитом.

Также речь зашла о возможном содействии официальной Варшавы в продвижении интересов по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Польша

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