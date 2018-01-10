Покупать валюту в неограниченном количестве можно будет с 11 апреля 2018 года

Новости Беларуси. Новые свободы для развития предпринимательской деятельности. Национальный банк Беларуси отменяет ограничения по целевой покупке валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норма начнет действовать уже с апреля 2018 года. Резиденты Беларуси смогут покупать валюту в неограниченном количестве и распоряжаться ею по своему усмотрению.

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

В настоящее время в республике действует порядок, по которому юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобретать иностранную валюту на внутреннем рынке только на определенные цели. Должны использовать эту валюту в течение 7 рабочих дней только на ту цель, на которую она была приобретена. С 11 апреля 2018 года эти ограничения будут отменены.