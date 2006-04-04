По принципу "одного окна" разработан порядок возврата чеков "Имущество" для акционеров СИФ

Для возврата чеков граждане обращаются только в одну инстанцию. Такое пояснение дали в Министерстве экономики, анализируя наиболее типичные вопросы, которые поступают от граждан по поводу обращения чеков.

Граждане, имеющие право на возврат чеков <Имущество> при ликвидации СИФов, но не получившие их в период работы ликвидационной комиссии, могут обращаться за их возвратом в инспекции по ценным бумагам по местонахождению ликвидированных СИФов.

При обращении в инспекции они должны представить документ, удостоверяющий личность гражданина, документ, подтверждающий, что гражданин является владельцем акций СИФа (договор покупки акций, либо сертификат акций, либо выписка из реестра акционеров или выписка по счету <депо>), копию сертификата чеков <Имущество>. Можно обратиться лично или по письменному заявлению с приложением копий указанных документов. Если акции СИФа гражданин получил в порядке наследования, то представляется также свидетельство о праве на наследство. Представление дополнительных документов не требуется, сообщает БелТА.

Инспекции в месячный срок рассматривают представленные документы, проверяют возможность возврата чеков <Имущество> и составляют списки граждан, имеющих право на возврат чеков. Оформленные надлежащим образом и утвержденные списки граждан, имеющих право на возврат чеков, передаются инспекциями по ценным бумагам в соответствующие территориальные фонды государственного имущества.

Территориальные фонды госимущества готовят платежные поручения на перечисление чеков на специальные (чековые) счета граждан в филиалы АСБ <Беларусбанк> по месту жительства.

Полученные в порядке возврата чеки <Имущество> граждане могут использовать для обмена на принадлежащие государству акции открытых акционерных обществ в филиалах АСБ <Беларусбанк>. Кроме того, они вправе по договорам дарения перечислять их близким родственникам, если ранее по договорам дарения от близких родственников ими были получены акции СИФов или чеки <Имущество>, использованные для приобретения указанных акций.

В Минэкономики сообщили, что для возврата чеков <Имущество> бывшим акционерам специализированных инвестфондов необходимо обратиться: по СИФам "ПРИФ", "Майский", "Недвижимость и финансы", "Супримэкс", "Стабильность", "Лесная промышленность", "Инвестиции в экономику" (ранее "Атлант-М-Инвест"), "Собственное достоинство" - в Минскую городскую инспекцию Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь (220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел. 283-27-75).

Акционеры СИФа "Славнефть" обращаются в Гомельскую областную инспекцию по ценным бумагам (346050, Гомель, пр. Ленина, 2, к. 6, тел. 74-73-65, 74-17-40); СИФа "Национальный" - в Брестскую областную инспекцию по ценным бумагам (224023, г. Брест, ул. Московская, 273/1, к.16. тел. 41-46-14).