Прямой эфир

Павел Латушко вручил королю Испании Хуану Карлосу картину белорусского художника с изображением Мирского замка

21 января 2014 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудничество в экономическом, промышленном и культурном секторе.  21 января Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании по совместительству, вручил верительную грамоту Хуану Карлосу. Достался королю и презент, что называется, с белорусской душой: картина Виктора Альшевского, на которой изображен Мирский замок — памятник архитектуры, включенный в список ЮНЕСКО.

Кроме этого, Павел Латушко встретился с министром иностранных дел Испании. Дипломаты обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании по совместительству:
Прежде всего, рассматриваем возможность активизации торгово-экономических отношений. Главная задача - увеличение белорусского экспорта и диверсификация белорусской продукции на испанский рынок. Планируем организовать в первой половине 2014 года презентацию экономических возможностей сотрудничества между Беларусью и Испанией. В планах - белорусское посольство в Испании, организация дней белорусской культуры в ноябре 2014 года.

 

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Испания

Другие новости рубрики

Все новости
Встреча Президента Беларуси и главы «Росатома» 20 января. Построив БелАЭС, белорусы планируют строить с «Росатомом» и другие объекты
20 января 2014 17:34

Встреча Президента Беларуси и главы «Росатома» 20 января. Построив БелАЭС, белорусы планируют строить с «Росатомом» и другие объекты

В Гродно прибыла правительственная делегация из Ганьсу – одной из ведущих китайских провинций по производству сельхозпродукции
17 января 2014 15:42

В Гродно прибыла правительственная делегация из Ганьсу – одной из ведущих китайских провинций по производству сельхозпродукции

Чемпионат мира по хоккею в Минске не спровоцирует сильного подорожания услуг
16 января 2014 17:54

Чемпионат мира по хоккею в Минске не спровоцирует сильного подорожания услуг