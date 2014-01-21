Павел Латушко вручил королю Испании Хуану Карлосу картину белорусского художника с изображением Мирского замка

Новости Беларуси. Сотрудничество в экономическом, промышленном и культурном секторе. 21 января Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании по совместительству, вручил верительную грамоту Хуану Карлосу. Достался королю и презент, что называется, с белорусской душой: картина Виктора Альшевского, на которой изображен Мирский замок — памятник архитектуры, включенный в список ЮНЕСКО.

Кроме этого, Павел Латушко встретился с министром иностранных дел Испании. Дипломаты обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании по совместительству:

Прежде всего, рассматриваем возможность активизации торгово-экономических отношений. Главная задача - увеличение белорусского экспорта и диверсификация белорусской продукции на испанский рынок. Планируем организовать в первой половине 2014 года презентацию экономических возможностей сотрудничества между Беларусью и Испанией. В планах - белорусское посольство в Испании, организация дней белорусской культуры в ноябре 2014 года.