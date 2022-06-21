Определены правила рынка ЕАЭС по некоторой продукции. Игорь Петришенко рассказал подробности

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику.

Тема номер один – продбезопасность. Насыщение внутреннего рынка союза – это главное. Подходы проработаны Евразийской экономической комиссией. В итоге определены правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции. И это распоряжение Евразийского межправсовета будет действовать до 30 сентября 2024 года.