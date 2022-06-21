Определены правила рынка ЕАЭС по некоторой продукции. Игорь Петришенко рассказал подробности

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику.
Тема номер один – продбезопасность. Насыщение внутреннего рынка союза – это главное. Подходы проработаны Евразийской экономической комиссией. В итоге определены правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции. И это распоряжение Евразийского межправсовета будет действовать до 30 сентября 2024 года.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Этот аспект детально был обсужден, стороны дали еще дополнительное время на экспертном уровне профильных министерств, чтобы они доработали. Вот сейчас, в расширенном составе доложат и мы выйдем на какое-то решение. Там есть определенный перечень товаров, около 10 товарных групп. В основном, они продовольственные. И касается чувствительных таких позиций – металлолом, макулатура.
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