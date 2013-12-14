Около 15 случаев контрабанды пресекли минские таможенники в 2013 году

Новости Беларуси. Свыше полутора десятков случаев контрабанды пресекли сотрудники минской региональной таможни в этом году. Своеобразный итог работы они подвели в преддверии двадцатилетнего юбилея в составе Всемирной таможенной организации. Сегодня это современная и оснащенная по последнему слову техники служба.

Так система дистанционного декларирования позволила значительно сократить время оформления документов. В частности, на заполнение электронной декларации уходит всего 6 минут. Ведь информация о машине с грузом попадает в систему еще на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Юрий Сенько, начальник Минской региональной таможни:

Все действия направлены на то, чтобы уменьшить количество формальностей, который делает инспектор таможенной службы, не ухудшив качество этой работы. Общее количество таможенных оформлений ежесуточно на сегодняшний день уже составляет 1500000, в то время, когда 2 года назад было до тысячи.

Сократился ряд пунктов таможенного управления: в Минском регионе мелкие неперспективные пункты таможенного управления, там где у нас работало по 1-2 сотрудника. Действуют крупные транспортно-логистические центры. Вы вели из города транспортные потоки, которые раньше заезжали туда нецелесообразно.

Светлана Бутько, декларант:

Весь процесс намного улучшился и ускорился, водитель экономит свое время, он не заезжает в зону таможенного контроля, т.е даже не едет на ПТО сюда, он едет сразу ближе к месту выгрузки.

Минская региональная таможня оснащена по последнему слову техники. Здесь действует единая автоматизированная система. Информация о машине с грузом попадает в нее еще на границе. Уже в этот момент таможенные службы начинают дистанционную работу с документами. Ежедневно сюда прибывает около 70 грузовиков. Оформление электронной декларации занимает всего 6 минут.

Василий Шостак, начальник управления организационно-кадровой и идеологической работы Минской региональной таможни:

Система позволяет пользоваться огромной базой. Как раз, до внедрения системы инспектору таможни приходилось все держать в памяти, либо в папке с документами, чтобы оценить риски, которые существуют.