«Одна из особенностей выставки – рекордное число участников»: «БелАГро-2017» открывается 6 июня

Новости Беларуси. Больше трех сотен видов сельхозоборудования, корова рекордсмен по кличке «Пчелка» и экологически чистые продукты. Выставка «БелАгро-2017» открывается 6 июня в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На крупнейшем сельхозфоруме сотни компаний представят технические новинки и продовольственную продукцию, а также самые свежие сорта садовых культур. Для бизнесменов это прекрасная возможность заключить новые контракты. К тому же, в 2017 году у выставки обширная география: 5 сотен представителей из двадцати пяти стран.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Китай будет очень широко представлен на выставке. Арабские Эмираты будут иметь свои экспозиции. Впервые Грузия и Молдова будут иметь крупные экспозиции. То есть география обширная. Одна из особенностей выставки – у нас рекордное число участников: 507 компаний заявилось.

Также на «БелАгро» конкурс пахарей впервые станет международным: с командами из Беларуси будут конкурировать асы полей из Казахстана и России. Кроме того, на сельхозфоруме выберут лучшего парикмахера для овец.

Среди посетителей крупнейшего агрофорума нашей страны будут и представители африканского континента. Накануне гости прибыли в нашу страну для участия в первом белорусско-африканском экономическом форуме. Его цель – определить перспективные направления и формы сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также познакомить африканских партнеров с предложениями нашей страны по развитию сотрудничества. Среди участников – руководители министерств и государственных агентств, представители деловых кругов и бизнес-ассоциаций.