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Очередная партия белорусской торфопродукции отправлена в Китай

09 августа 2023 14:08
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Очередная партия белорусской торфопродукции отправлена в Китай. Первые 110 тонн отгрузили по контракту, заключенному между «Витебскоблгазом» и китайской компанией Shanghai Izolite Industrial, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная партия белорусской торфопродукции отправлена в Китай -1

Общий объем поставок должен составить почти 1,5 тысячи тонн. Напомним, первый железнодорожный состав с торфом отправился из Беларуси в Китай в сентябре 2022 года. Сегодня переговоры о поставках своей продукции в Китай ведут и несколько торфозаводов нашей страны.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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