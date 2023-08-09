Очередная партия белорусской торфопродукции отправлена в Китай. Первые 110 тонн отгрузили по контракту, заключенному между «Витебскоблгазом» и китайской компанией Shanghai Izolite Industrial, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий объем поставок должен составить почти 1,5 тысячи тонн. Напомним, первый железнодорожный состав с торфом отправился из Беларуси в Китай в сентябре 2022 года. Сегодня переговоры о поставках своей продукции в Китай ведут и несколько торфозаводов нашей страны.