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Объём взаимной торговли в ЕАЭС с начала года вырос более чем на 20%

19 мая 2023 16:58
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Объем взаимной торговли между государствами Евразийского экономического союза, по оценке аналитиков Евразийского банка развития, может вырасти до 95 миллиардов долларов по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объём взаимной торговли в ЕАЭС с начала года вырос более чем на 20%-1

На фоне адаптации экономик к новым условиям и переориентации транспортно-логистической инфраструктуры в Евразийском регионе взаимная торговля товарами в ЕАЭС с начала 2023 года прибавила 20 %. Страны ЕАЭС снимают барьеры и делают отгрузку товаров более прозрачной. Во внешней торговле динамичный характер и потенциал дальнейшего роста имеет торговое сотрудничество ЕАЭС с Китаем, Индией и Турцией. За 3 месяца с начала года удельный вес этих стран в общем объеме внешней торговли ЕАЭС увеличился и составил более 40 %.  

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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