Новости экономики за 19.05.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕАЭС продолжают активную работу над снятием барьеров во взаимной торговле. Благодаря этому аналитики Евразийского банка развития предрекают рекордный взаимный товарооборот по итогам 2023 года. А также почему мировой рынок платины ждет небывалый дефицит и помогут ли инвестиционные монеты белорусского Нацбанка приумножить капитал?

Делегация белорусских промышленников принимает участие в XIV Международном экономическом форуме в Казани. На полях форума организована экспозиция белорусской техники. Уже сейчас специалисты называют форум своеобразной репетицией перед предстоящим саммитом БРИКС, проведение которого намечено в Казани в 2024 году. Кроме того, мероприятие стало важной платформой в преддверии старта Петербургского международного экономического форума.

ФЛАГМАН МИРОВОЙ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОТОВ РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ МАРКИ УДОБРЕНИЙ И ВНЕДРЯТЬ ИХ В ПРОИЗВОДСТВО

Белорусский флагман калийной промышленности изучает возможность строительства в республике завода по производству удобрений на основе сульфата калия. На днях прошли переговоры с китайскими партнерами на эту тему. До конца года будет принято решение по строительству нового производства в стране. Сдерживающим фактором в выпуске новых видов удобрений остается сертификация. На необходимые испытания продукции может уходить до трех лет. Если регламенты по срокам подкорректируют и пересмотрят в сторону сокращения, это поможет развивать новые марки удобрений и оперативно внедрять их в производство.

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