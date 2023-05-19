Новости экономики за 19.05.2023
Страны ЕАЭС продолжают активную работу над снятием барьеров во взаимной торговле. Благодаря этому аналитики Евразийского банка развития предрекают рекордный взаимный товарооборот по итогам 2023 года. А также почему мировой рынок платины ждет небывалый дефицит и помогут ли инвестиционные монеты белорусского Нацбанка приумножить капитал?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ РАБОТАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В КАЗАНИ
Делегация белорусских промышленников принимает участие в XIV Международном экономическом форуме в Казани. На полях форума организована экспозиция белорусской техники. Уже сейчас специалисты называют форум своеобразной репетицией перед предстоящим саммитом БРИКС, проведение которого намечено в Казани в 2024 году. Кроме того, мероприятие стало важной платформой в преддверии старта Петербургского международного экономического форума.
ФЛАГМАН МИРОВОЙ КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОТОВ РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ МАРКИ УДОБРЕНИЙ И ВНЕДРЯТЬ ИХ В ПРОИЗВОДСТВО
Белорусский флагман калийной промышленности изучает возможность строительства в республике завода по производству удобрений на основе сульфата калия. На днях прошли переговоры с китайскими партнерами на эту тему. До конца года будет принято решение по строительству нового производства в стране. Сдерживающим фактором в выпуске новых видов удобрений остается сертификация. На необходимые испытания продукции может уходить до трех лет. Если регламенты по срокам подкорректируют и пересмотрят в сторону сокращения, это поможет развивать новые марки удобрений и оперативно внедрять их в производство.
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