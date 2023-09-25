Объём производства техники «Гомсельмаш» вырос на 40%

Новости Беларуси. За 2023 год «Гомсельмаш» выпустит минимум 3 000 самоходных машин. В 2024-м этот показатель увеличат еще на 500 единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем году объем производства вырос на 40 %. С такой же динамикой движется объем экспорта промышленного гиганта. На предприятии прорабатывают новые рынки сбыта.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

Активно работаем на Африканском континенте. Сегодня у нас были, надеюсь, будущие наши партнеры из Нигерии. Не так давно на минской площадке встречались с представителями Экваториальной Гвинеи. На выходе уже контракт на определенное количество техники с Республикой Зимбабве.

В африканский регион в ближайшее время поставят до 80 единиц техники. Работает холдинг и в направлении импортозамещения, специалисты освоили выпуск сложных узлов и деталей. Только механосборочный цех завода производит более 200 видов редукторов, половину из которых раньше закупали в Европе. В преддверии Дня машиностроителя более 70 работников холдинга отмечены наградами за труд.

Анатолий Каршуков, начальник механосборочного корпуса № 1 предприятия «Гомсельмаш»:

Мы являемся прямыми конкурентами лучших мировых производителей. Мы в этом году должны к концу года выйти на 3 200 комбайнов, в следующем году замахнулись на 4 000. Модернизация оборудования происходит, обновление поколения, более приходит молодежь.

Александр Жуков, начальник корпуса мостов предприятия «Гомсельмаш»:

У меня в подразделении работают 472 человека, мы производим более 1 900 различных деталей в течение месяца и постоянно производим детали на новые виды комбайнов.