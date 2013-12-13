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Общественное объединение «Экологическая инициатива» контролирует безопасность будущей белорусской АЭС

13 декабря 2013 18:23
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Новости Беларуси. Экологи отмечают высокий уровень открытости Белорусской АЭС общественному контролю, который по их словам,  соответствует практике ведущих стран мира, эксплуатирующих и строящих подобные станции. Об этом 13 декабря в Минске  заявили эксперты, которые озвучили   итоги   мониторинга во время которого специалисты  изучили все необходимые пробы и замеры в Островце, ряде деревень вокруг площадки строительства. Специалисты также подчеркнули, что попытки поставить под сомнение технический уровень реализуемого в Беларуси проекта не имеют под собой основы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Соловьев, председатель Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:
В 2014 году планируем с литовцами провести исследование с участием их ученых и специалистов. Будут отклонения - будем информировать власть и общество. В Беларуси действует общественная система контроля за развитием атомной энергетики.

Как сообщили специалисты, проведенный мониторинг — лишь первый этап общественного контроля, который экологи собираются проводить и дальше. Участие в нем  приняли ученые и специалисты из Беларуси, России и Литвы. На основе собранных в этом году сведений подготовлен  детальный отчет, который в ближайшее время будет представлен литовской общественности в Вильнюсе.

Проект белорусской АЭС -  это последнее поколение станций, с максимально усиленными системами безопасности. 

Александр Апацкий, заместитель директора РУП «Белнипиэнергопром»:
Проект отработан с учетом всех достижений ядерной энергетики, с учетом проблем на Фукусиме.  Данный проект - один из наиболее безопасных. Он соответствует рекомендациям ЕС, требованиям стандартов ЕС, обладает системами активной и пассивной безопасности.

 

# Экономика # АЭС в Беларуси

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