Новости экономики за 17.11.2017

Новости Беларуси. Четверть всех бизнес-инициатив в Беларуси возглавляют женщины. В том числе в таких, казалось бы, мужских сферах как промышленное производство, строительство, инновационные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес – понятие круглосуточное, требует максимальной отдачи и особого темперамента. Тем не менее, общемировая тенденция – за малым бизнесом будущее в трудоустройстве женщин. На начальном этапе их привлекает розничная торговля, общепит, индустрия красоты, потому что эти отрасли не требуют большого объема первоначального капитала.