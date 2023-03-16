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Новости экономики за 16.03.2023

16 марта 2023 20:03
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Беларусь и Россия будут вместе развивать инновационные технологии в строительной отрасли. Предприятия Башкортостана готовы закупать продукцию «Беллегпрома».

Экономическая картина дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ БЕЛОРУСОВ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Новости экономики за 16.03.2023-1

Рублевые вклады белорусов продолжают расти. По данным Нацбанка, срочные рублевые вклады физлиц на 1 марта 2023 года увеличились на 123,6 миллиона рублей по сравнению с февралем. А если сравнить с началом 2022 года, то белорусы отнесли на счета в банки почти на 1,5 миллиарда рублей больше. На начало года число вкладчиков в стране составило 1 миллион 87 тысяч человек.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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