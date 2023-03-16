Новости экономики за 16.03.2023

Рублевые вклады белорусов продолжают расти. По данным Нацбанка, срочные рублевые вклады физлиц на 1 марта 2023 года увеличились на 123,6 миллиона рублей по сравнению с февралем. А если сравнить с началом 2022 года, то белорусы отнесли на счета в банки почти на 1,5 миллиарда рублей больше. На начало года число вкладчиков в стране составило 1 миллион 87 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Беллегпром» поставит в Башкортостан ткани для производства огнеупорной спецодежды

Белорусские предприятия презентуют продукцию на сельхозвыставке в Катаре

В Беларуси ввели лицензирование экспорта льноволокна