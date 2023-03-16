Белорусские предприятия презентуют продукцию на сельхозвыставке в Катаре

Белорусские производители отправились в Катар. В эти дни там проходит международная сельскохозяйственная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники привезли на форум лучшее, что производится в республике из продуктов питания: молоко, сыр, яйца и колбасные изделия. На коллективном стенде можно узнать о тех инновационных разработках, которые выпускаются в нашей стране. Например, новинка от мукомольного предприятия – шелушеное зерно пшеницы и ржи, которое является уникальным продуктом питания для приверженцев здорового образа жизни. Уже в первый день выставки продукция белорусских предприятий пользовалась большим интересом со стороны участников выставки, в том числе сферы бизнеса государства Катар.

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