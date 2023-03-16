Беларусь и Россия будут вместе развивать инновационные технологии в строительстве

Беларусь и Россия будут вместе развивать инновационные технологии в строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на полях Международной строительной выставки BUDEXPO Российская госкорпорация «Росатом» и Республиканский союз строителей подписали соглашение о сотрудничестве. «Росатом» использует инновационные решения в сфере цифровизации, композитных материалов, 3D-моделирования и печати. По всем этим направлениям российская сторона может предложить не только готовые решения, но и партнерство с белорусскими компаниями, чтобы вместе идти на общий рынок Союзного государства и третьих стран. На стадии обсуждения приглашение Республиканского союза строителей Беларуси к участию в Евразийской федерации инженеров-строителей для совместного продвижения общей повестки на рынке стран ЕАЭС.

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