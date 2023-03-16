Почти в 3 раза больше контрактов, чем в 2022-м. Леонид Заяц подвёл итоги II Белорусского продовольственного форума

Новости Беларуси. Десятки контрактов на без малого 15 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы итоги II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.

На два дня в северную столицу России съехались крупнейшие белорусские производители. Они представили все многообразие своих товаров: от молочки до сладостей. Помимо выставки-дегустации также состоялись встречи с потенциальными деловыми партнерами. В переговорах приняли участие представители более 300 компаний из 19 российских регионов. Они проявили высокий интерес к нашей продукции.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Заключили контракты на сумму около 15 миллиардов российских рублей. Это практически в три раза выше, чем на таком же подобном форуме год назад в Санкт-Петербурге. Принимали участие ряд областей Российской Федерации: Мурманская, Архангельская, Вологодская и ряд других регинов России. Практически все наши предприятия, которые были представлены, не приехали без договоров. Они все позаключали.