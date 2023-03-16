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Лукашенко об экономии бюджетных средств: это народные деньги

16 марта 2023 08:32
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Бюджетные средства нужно направлять туда, куда надо. Это народные деньги. Об этом сказал глава государства Александр Лукашенко на совещании в четверг, 16 марта, пишет БЕЛТА. 

Тема сегодняшнего совещания во Дворце Независимости – экономия бюджетных средств и не только бюджетных, отметил Президент. По его словам, бюджетные средства – это народные деньги. «Предприятия их платят, и люди подоходный налог платят», – сказал Александр Лукашенко. Эти средства должны направляться на нужды граждан. 

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# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко

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