Лукашенко об экономии бюджетных средств: это народные деньги

Бюджетные средства нужно направлять туда, куда надо. Это народные деньги. Об этом сказал глава государства Александр Лукашенко на совещании в четверг, 16 марта, пишет БЕЛТА.

Тема сегодняшнего совещания во Дворце Независимости – экономия бюджетных средств и не только бюджетных, отметил Президент. По его словам, бюджетные средства – это народные деньги. «Предприятия их платят, и люди подоходный налог платят», – сказал Александр Лукашенко. Эти средства должны направляться на нужды граждан.