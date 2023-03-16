«Беллегпром» поставит в Башкортостан ткани для производства огнеупорной спецодежды

Из Беларуси в Башкортостан будут поставлять арамидные ткани для производства огнеупорной спецодежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий договор заключен с уфимским производителем. До октября из этого материала планируется изготовить 20 тысяч летних и 8 тысяч зимних комплектов. Среди перспективных проектов – создание совместного производства домашней текстильной продукции с локализацией на одном из предприятий Башкортостана. Из местного бюджета которого в 2023 году на закупку сырья, оборудования и программного обеспечения предусмотрено 155 миллионов российских рублей.

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