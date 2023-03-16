В Беларуси ввели лицензирование экспорта льноволокна

Новости Беларуси. В стране ввели лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Разовые разрешения на зарубежные поставки будет выдавать МАРТ, но только после согласования с концерном «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом льноволокно будет поставляться в государства ЕАЭС и третьи страны. В разрешении могут и отказать, если есть потребность в этой продукции на внутреннем рынке. Доля республики в производстве льна в СНГ составляет около 30 %, на европейском континенте – 16 % и почти 9 % его мирового производства. По объемам производства льноволокна Беларусь входит в число первых пяти стран мира из 26-и его производящих.

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