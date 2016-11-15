Новости экономики за 15.11.2016

Новости Беларуси. 15 ноября последний срок уплаты налога на тунеядство. По данным профильного Министерства 50 тысячам граждан без дела направлены извещения.

Какой период на уплату налога дает государство гражданам, которым напомнили об обязательствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЗ ДЕЛА

Те, кто получит уведомление после 15 ноября, смогут уплатить налоговый сбор в течение 30 календарных дней.

Напоминаем: согласно законодательству он установлен в размере 20 базовых величин, это 360 рублей.

Исключение составили студенты, белорусы в декретном отпуске, индивидуальные предприниматели, ремесленники и граждане, временно проживающие за пределами страны. К слову, на призыв Министерства оплатить налог более 10 тысяч белорусов уже предоставили доказательства своей занятости.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС по городу Минску:

За несвоевременную уплату сбора на финансирование государственных расходов физическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

Штраф составляет от 2 до 4 базовых величин, постановление о наложении штрафа выносит суд.

ЛУЧШИЙ СТАРТ

Лучшие белорусские стартапы выбирают в Минске. Всемирная неделя предпринимательства собирает идеи для инновационной экономики. Начинающие бизнесмены активно принимают участие в мастер-классах от международных экспертов.

Опытом успешного ведения собственного дела делятся более 2 тысяч представителей бизнеса из Италии, Германии, США и Эстонии.

Выступить в роли успешного руководителя сможет каждый желающий: возле крупных банков, университетов и IT-компаний в эти дни разместятся мобильные лаборатории предпринимательства. В них можно проверить собственные способности и получить финансовые гарантии для реализации перспективных проектов.

Татьяна Маринич, организатор Всемирной недели предпринимательства в Беларуси:

В рамках этой Всемирной недели предпринимательства мы открываем программу, которая направлена на развитие венчурного финансирования здесь, в Республике Беларусь. Это означает, что больше белорусских старапов смогут получить белорусское финансирование от белорусских инвесторов.

ЛАТВИЯ ЗОВЕТ

В Латвию без виз. МИД страны предложил белорусам сэкономить.

Проживание не менее 2 ночей в отелях страны и перелет национальным латвийским перевозчиком позволит нашим гражданам не платить консульский сбор.

Это 60 евро. Акция продлится ближайшие 2 месяца и нацелена на развитие въездного туризма Латвии.

Белорусский рубль 15 ноября укрепился к доллару и евро. Американская валюта подешевела на несколько пунктов.

На 16 ноября его курс составит 1 рубль 95 копеек. Евро также потерял, 1/10 копейки. 16 ноября по Нацбанку – 2,11.

Российская валюта укрепилась более существенно. За 100 российских можно купить 2 рубля и 99 копеек белорусских.