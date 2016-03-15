Новости экономики за 15.03.2016

Новости Беларуси. Минск на первом месте по популярности у россиян для отдыха на весенних каникулах. Туристы предпочитают Беларусь многим популярным европейским вариантам. В топ-10 зарубежных городов для поездок с детьми, позади Минска оказались Прага, Берлин, Лиссабон, Вильнюс, Рига, Таллин, Будапешт, Хельсинки и Баку.

Минские каникулы

Минские каникулы сейчас действительно в тренде. Причем, сезонные гости Беларуси в ряде случаев готовы даже заплатить больше, чем за поездку в страны Западной Европы. Сутки с детьми в минской гостинице в среднем обходятся в 40 долларов. Например, в Венгрии можно снять номер и за 25, чуть дороже — в Польше. Ну, а если рассматривать российские варианты, придется раскошелиться на суммы в районе 50 долларов.

Также стоит отметить, что в среднем турист, приезжающий в Беларусь за один день тратит порядка ста долларов. А за один год наша страна принимает более 150 тысяч гостей.

Сергей Плыткевич, главный редактор туристического портала:

И цена, и качество. И самое главное, что Минск уже может предложить достаточно широкий спектр вариантов для отдыха. Перед Чемпионатом мира появилось достаточно большое количество гостиниц различного уровня. Человек при необходимости может получить то, что ему нужно.

Поезд ушел

Пассажиропоток национального аэропорта вырос на треть. Это данные за прошедшие 2 месяца. В январе-феврале воздушная гавань обслужила 368 тысяч пассажиров. Это больше трех тысяч рейсов.

Среди причин эксперты приводят ценовой фактор. К примеру, стоимость полета в Москву стала сопоставимой с ценой поездки в купе поезда. На руку пассажирам сыграло и снижение топливного сбора белорусской авиакомпании. На этой неделе билеты на основные маршруты стали дешевле на 20-30 евро.

Плата по счетам

Торговлю обяжут платить по счетам. В правительстве создали рабочую группу, которая возьмет на контроль выплаты поставщикам продукции. В состав этой группы вошли представители власти всех регионов, а также специалисты Минторга, МВД, министерств экономики и по налогам и сборам.

Больше всего торговля задолжала производителям алкоголя. О том, что «ретейлеров» ждет обязательный расчет, предупреждали еще в конце прошлого года.

Не больше десяти

Минторг предлагает ограничить размеры торговых бонусов для реализаторов десятью процентами. В министерстве уже подготовили соответствующий проект указа Президента. Документ ограничит торговые бонусы за услуги по продвижению товаров. Сейчас этот вопрос не регулируется законодательством, и договорные отношения между субъектами хозяйствования строятся на рыночных принципах.

Торги на белорусской валютно-фондовой бирже 15 марта остановили доллар на отметке в 20675 рублей. Американская валюта подорожала на 59 рублей. Евро и российский рубль подешевели на шесть и один белорусский рубль соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.