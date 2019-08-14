Новости экономики за 14.08.2019

Новости Беларуси. С 14 августа начинает действовать новая, сниженная до рекордного уровня, ставка рефинансирования – 9,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение, напомним, ещё неделю назад приняло правление Национального банка.

ИНОСТ Р АННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2019 ГОДУ УЖЕ ПРЕВЫСИЛИ 5 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Кстати, несмотря на снижение ставок, рублёвые вклады белорусов продолжают расти. За июль плюс ещё 82 миллиона. Общий объём рублёвых депозитов теперь уверенно превышает 4,5 миллиарда рублей.

По мнению регулятора, во втором квартале интенсивность инфляционных процессов замедлилась, а прирост потребительских цен снизился ниже целевого уровня.

Наибольший вклад внесли субъекты хозяйствования России, почти 45 процентов всех поступлений. На втором месте с результатом 20 % – Соединённое Королевство Великобритании и замыкает тройку Кипр, на который приходится примерно 8 %. Отечественные организации в то же время направили за рубеж почти 3 миллиарда долларов. Основными получателями этих инвестиций стали компании России. Заметная часть объёма досталась структурам Украины и Великобритании.

Иностранные инвесторы вложили в первом полугодии в реальный сектор экономики Беларуси, за исключением банков, более 5 миллиардов долларов.

БелАЗ продолжает заполнять карьеры российских горнодобывающих предприятий самой современной техникой. Начались поставки 90-тонных самосвалов в Кузбасс. Договор был подписан в июне на выставке в Новокузнецке.

Инфляцию в июле ускорили ЖКХ, мобильная связь, табак и помидоры

До конца года предприятие получит 21 машину. Первые уже собраны и приступили к работе. Стоит отметить, что БелАЗ первым на мировом рынке карьерной техники предложил 90-тонный самосвал с электромеханической трансмиссией. Завод, таким образом, удовлетворил спрос на технику с машины себестоимостью эксплуатации и высокими технико-экономическими показателями.