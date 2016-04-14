Новости экономики за 14.04.2016

Новости Беларуси. Деноминация обойдется торговле «в копейку». Замена программы для одного кассового аппарата стоит 30 долларов. Скажется ли это на клиентах, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ. Кто расплатится за деноминацию?

Последние штрихи

На модернизацию кассового оборудования в стране потратят до миллиона долларов. Но на ценах издержки не отразятся, – уверены в Минторге. А еще уверены в том, что в связи с деноминацией белорусы все чаще будут пользоваться при расчетах пластиковыми картами. За одну ночь 1 июля перенастроить все кассовые аппараты невозможно. Так что безналичный вариант оплаты в первое время будет более надежным. Сейчас в Беларуси каждая четвертая покупка совершается таким образом.

Владимир Поплавский, исполнительный директор ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»:

Естественно, тут нагрузка на кассиров возрастает. Эта технология работы кассиров Минторгом будет опубликована в апреле, чтобы все кассиры и торговые предприятия могли подготовиться. И чтобы не создавать больших проблем при расчетах на кассовых устройствах.

Станок остановлен

Печатать нет смысла. Количества денег всех номиналов в стране стало меньше. С начала года денежная масса сократилась на 25 триллионов рублей. Статистика объединяет наличные в обращении и средства населения и предприятий на счетах в банках. Всего в обороте в Республике Беларусь сейчас находится 336 триллионов 700 миллиардов рублей.

Свои деньги

Белорусы начали активнее делать вклады в национальной валюте. По информации Нацбанка, на 1 апреля рублевые депозиты составили в общей сложности почти 25 триллионов. Всего за один месяц цифра выросла на 400 миллиардов. За то же время вкладчики забрали 10 миллионов долларов. Эксперты объясняют тенденцию ситуацией на валютно-фондовом рынке и введением налога на процент с депозитов 2 недели назад.

Роуминг по-братски

Разговоры в границах интеграции станут дешевле. Страны ЕАЭС договорились снизить стоимость роуминга. И уже подсчитали, что за один год таким образом клиенты сэкономят около 2 миллиардов российских рублей. Решение поможет развитию экономической интеграции, рассчитывают политики. Что интересно, акция не разовая: работа в этой сфере будет продолжена и очередное снижение планируется в 2017 году.

Курсы валют

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар на этот раз вырос на 140 рублей, но все равно не стал дороже 20 тысяч. Евро и российский рубль подешевели незначительно.

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