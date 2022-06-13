Новости экономики за 13.06.2022

Какой объем белорусских нефтепродуктов готовы принять российские порты для экспорта в третьи страны? Какие прогнозы относительно роста цен на продовольствие озвучили во Всемирной торговой организации? И потеснят ли отечественные БелАЗы японские Komatsu на российском рынке? Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская.

САМОСВАЛЫ БЕЛАЗ ЗАМЕНЯТ ЯПОНСКУЮ ТЕХНИКУ В РОССИИ Белорусские самосвалы смогут полностью закрыть спрос России в спецтехнике. Япония с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров и самосвалов. Японские Komatsu заменят на белорусские БелАЗы. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности планирует значительно нарастить поставки своей продукции на территорию Российской Федерации. Завод выпускает более 200 модификаций самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Занимает треть мирового рынка по обеспечению спецтехникой. Традиционными рынками сбыта продукции БелАЗа являются Россия, Украина, Казахстан.

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СМОГУТ ЗАКУПАТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРЫ В РОССИИ У белорусских предприятий появится больше возможностей как для закупки импортозамещающих товаров в России, так и для поставок собственной продукции российским субъектам хозяйствования. Аналогичные возможности откроются и для российских компаний. Одна из крупнейших в России электронных торговых площадок в области импортозамещения РТС-тендер готова обмениваться опытом и технологиями в сфере электронной торговли с Белорусской универсальной товарной биржей. Сейчас на стадии согласования варианты сотрудничества. Еще на этапе разработки белорусской площадки импортозамещения предполагалось, что она будет обслуживать оба рынка – белорусский и российский.