Новости экономики за 13.01.2023

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МАРТ ПРОДЛИЛ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА РАЗДЕЛКУ ТУШЕК КУР И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли продлили регулирование цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров. Сохраняет действующие подходы постановление № 5. Как и ранее, при разделке, например, цыплят-бройлеров цены должны формироваться с учетом отпускных.