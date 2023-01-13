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Новости экономики за 13.01.2023

13 января 2023 15:58
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Новости Беларуси. Курс белорусского рубля, наши самосвалы в Сибири и новая электрическая подстанция. Чем еще сегодня заполнилось 13 января?

Экономический обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ ПРОДЛИЛ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА РАЗДЕЛКУ ТУШЕК КУР И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли продлили регулирование цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров. Сохраняет действующие подходы постановление № 5. Как и ранее, при разделке, например, цыплят-бройлеров цены должны формироваться с учетом отпускных.

Новости экономики за 13.01.2023-1

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 80 дней.

БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ТРЕМ ВАЛЮТАМ

Белорусский рубль окреп к трем основным валютам. По итогам последних торгов на валютно-фондовой бирже курс евро остался неизменным – 2 рубля 90 копеек.

Новости экономики за 13.01.2023-4

Американская валюта подешевела: за доллар просят 2,6 белорусского рубля. Российская валюта тоже потеряла и сейчас за 100 российских – 3,86 белорусского рубля. Юань упал: за 10 предлагают 3,87 национальной валюты.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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