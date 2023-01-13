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Белорусские карьерные самосвалы отправили в Кузбасс

13 января 2023 15:53
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Новости Беларуси. Белорусские самосвалы уехали в Кузбасс. Это шесть 200-тонников. Большегрузам отечественной сборки не страшны сибирские условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника приспособлена к сложному климату и соответствует международным экостандартам.

Белорусские карьерные самосвалы отправили в Кузбасс-1

Плавный ход, высокая мощность, безопасность и маневренность делают работу машин максимально эффективной. Сегодня белорусский производитель карьерных самосвалов занимает 30 % мирового рынка такой техники и производит крупнейший на планете стальной богатырь грузоподъемностью 450 тонн.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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