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Широкая денежная масса увеличилась в Беларуси. Что это значит для экономики?

13 января 2023 15:51
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Новости Беларуси. В Беларуси стала весомее широкая денежная масса за декабрь в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. Она выросла на 10,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкая денежная масса увеличилась в Беларуси. Что это значит для экономики?-1

Речь идет как о наличных средствах в обращении, так и населения, предприятий на счетах в банках. На начало 2023-го широкая денежная масса составила более 60 миллиардов рублей.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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