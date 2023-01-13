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Вторую электрическую подстанцию планируют построить в «Великом камне»

13 января 2023 15:54
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Новости Беларуси. Белорусская и китайская стороны совместными усилиями намерены построить в индустриальном парке «Великий камень» вторую электрическую подстанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторую электрическую подстанцию планируют построить в «Великом камне»-1

Партнеры из Поднебесной готовы направить в нашу страну экспертов для всесторонних исследований проекта. Все инструменты и оборудование для этих целей, ввозимые из Китая, освобождаются от таможенных пошлин и прочих налогов и сборов. На реализацию проекта КНР выделит свыше 700 тысяч рублей.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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