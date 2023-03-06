Белстат: путешествия по Беларуси стали популярнее

Новости Беларуси. Поток туристов за границу значительно сократился, а вот путешествия по родной стране стали очень популярны у белорусов. Белстат проанализировал работу туристической отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия, геополитические события и закрытые границы заставили белорусов под другим углом взглянуть на собственные достопримечательности. В результате санатории забронированы на полгода вперед, гостиницы и агроусадьбы тоже востребованы. Безвиз популяризировал шоп-туры, интерес к которым с востока подогревали россияне. Они же и стали самыми частыми путешественниками. Чаще стали приезжать граждане Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

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