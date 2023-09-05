Аграрии приступили к уборке сахарной свёклы

Новости Беларуси. В стране собрано 98 % зерновых колосовых и зернобобовых и свыше 94 % рапса. Намолочено 7 миллионов 58 тысяч тонн. Идет уборка гречихи и проса. Обмолачиваются последние поля, но добавляются новые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства копают картофель. Уже получено свыше 58 тысяч тонн клубней. Урожайность – 367,7 центнера с гектара, это выше прошлогодней.