Аграрии приступили к уборке сахарной свёклы

Новости Беларуси. В стране собрано 98 % зерновых колосовых и зернобобовых и свыше 94 % рапса. Намолочено 7 миллионов 58 тысяч тонн. Идет уборка гречихи и проса. Обмолачиваются последние поля, но добавляются новые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйства копают картофель. Уже получено свыше 58 тысяч тонн клубней. Урожайность – 367,7 центнера с гектара, это выше прошлогодней.
Приступили и к уборке сахарной свеклы. Общая цель аграриев и переработчиков – собрать 5 миллионов тонн. В 2023 году в Беларуси увеличили площади под корнеплоды более чем на 8 000 гектаров. По обеспечению сахаром мы занимаем одно из ведущих мест на постсоветском пространстве – 150 % потребности. Беларусь входит в топ-10 стран, которые поставляют сахар на экспорт. С продажи каждой тонны прибыль составляет 165 долларов США.