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В Беларуси собрано более 97,5% убираемых культур

05 сентября 2023 06:58
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Новости Беларуси. Уборку сахарной свеклы начали хозяйства Беларуси. При средней урожайности 468,3 центнера с гектара, по информации Минсельхозпрода на 5 сентября, в стране накопано уже 99 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрано более 97,5% убираемых культур -1

Что касается жатвы, то она на финальной стадии. Собрано более 97,5 % убираемых культур: из них более 98 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 94 % рапса. Всего намолочено зерна, включая рапс, более 7 058 тысяч тонн. Из них 6 091 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и более 967 тысяч тонн рапса.

Сельхозпредприятия убирают крупяные культуры и картофель. Как говорит Президент, кормить людей – это вопрос номер один. Продолжать реконструкцию и модернизацию всех объектов для закладки плодоовощной продукции – такая задача поставлена Александром Лукашенко. Сейчас формируется семенной фонд, следующий этап – уборка продовольственного картофеля. После поля клубни сушат и вентилируют, чтобы заложить на хранение.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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