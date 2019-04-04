QR-код можно использовать вместо печати

Минюст дал на это разрешение и опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся создания юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем такого кода.

Новости Беларуси. Белорусские организации в письмах и договорах вместо печати могут использовать QR-код, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительная защита оформляемых документов понадобилась после отмены нормы об обязательном использовании печати. Субъекты хозяйствования стали применять различные способы защиты оформляемых документов и договоров такие, как электронная цифровая подпись или даже обязательное нотариальное заверение. Теперь мерой дополнительной защиты может стать и использование QR-кода.