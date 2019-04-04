QR-код можно использовать вместо печати

Новости Беларуси. Белорусские организации в письмах и договорах вместо печати могут использовать QR-код, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минюст дал на это разрешение и опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся создания юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем такого кода.
Дополнительная защита оформляемых документов понадобилась после отмены нормы об обязательном использовании печати. Субъекты хозяйствования стали применять различные способы защиты оформляемых документов и договоров такие, как электронная цифровая подпись или даже обязательное нотариальное заверение. Теперь мерой дополнительной защиты может стать и использование QR-кода.
Больше новостей экономики за 4 апреля здесь