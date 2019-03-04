Какие задачи определяет директива о развитии села?

Новости Беларуси. Рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень зарплаты в отрасли не ниже среднего по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие задачи на ближайшие два года определены ещё в одной Директиве «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли».