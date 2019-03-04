Какие задачи определяет директива о развитии села?

Новости Беларуси. Рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень зарплаты в отрасли не ниже среднего по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень зарплаты в отрасли не ниже среднего по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие задачи на ближайшие два года определены ещё в одной Директиве «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли».
Документ также 4 марта подписал глава государства. В числе основных положений директивы — устойчивое развитие АПК, конкурентная экономическая политика, развитие территорий сельской местности, занятость населения и повышение уровня жизни в деревне.