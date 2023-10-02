В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023-го

Ускорение экономического роста ожидается в ЕАЭС. По прогнозам Министерств экономик стран – участниц объединения, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС по итогам года достигнут 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причин для оптимизма несколько, в том числе положительная динамика инвестиционной активности, увеличение доходов населения и заработной платы, рост кредитования экономики. Эти факторы будут стимулировать внутренний спрос. Торговля стран – членов Евразийского экономического союза с момента создания организации выросла почти в два раза до 83 миллиардов долларов. При этом страны ЕАЭС развивают платежно-расчетные отношения на основе национальных валют.