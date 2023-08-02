Новости экономики за 02.08.2023

Беларусь и Алтайский край намерены нарастить товарооборот за счет углубления промышленной кооперации. Какую технику и продукцию уже поставляем в российский регион? Наличие большого количества свободных денег в банковской системе позволяет повысить уровень «кредитных» сделок. От каких последствий предостерегают финансовые эксперты и почему предпринимателям станет проще приобретать необходимое оборудование? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси сформировали реестр неиспользуемых станков специально для малого и среднего бизнеса.
ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЗВОЛЯЕТ БАНКАМ ВЫДАВАТЬ БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ ПО НИЗКИМ СТАВКАМ
Длительный профицит ликвидности в банковской системе, а другими словами – наличие большого количества свободных денег – позволяет банкам увеличивать не только объем потребительских кредитов, но и займов на строительство или приобретение жилья. В первом полугодии отмечался ажиотаж на рынке недвижимости и уровень кредитных сделок был высок как никогда.
Задолженность по жилищным кредитам на 1 июля составляла более 12 миллиардов рублей. Именно кредитование стало причиной бума на рынке жилой недвижимости. Специалисты, проанализировав состояние экономики страны по итогам первого полугодия, предостерегают: именно из-за кредитного бума происходит перегрев экономики, грозящий взлетом инфляции.
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