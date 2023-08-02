Новости экономики за 02.08.2023

Беларусь и Алтайский край намерены нарастить товарооборот за счет углубления промышленной кооперации. Какую технику и продукцию уже поставляем в российский регион? Наличие большого количества свободных денег в банковской системе позволяет повысить уровень «кредитных» сделок. От каких последствий предостерегают финансовые эксперты и почему предпринимателям станет проще приобретать необходимое оборудование? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сформировали реестр неиспользуемых станков специально для малого и среднего бизнеса.

ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЗВОЛЯЕТ БАНКАМ ВЫДАВАТЬ БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ ПО НИЗКИМ СТАВКАМ