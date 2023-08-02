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В Беларуси сформировали реестр неиспользуемых станков специально для малого и среднего бизнеса

02 августа 2023 16:52
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Новости Беларуси. Малое и среднее предпринимательство во всем мире считается признаком действующей и стабильной экономики. Эти сектора бизнеса обеспечивают новые рабочие места, активно внедряют инновации, пополняют налогами бюджет государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сформировали реестр неиспользуемых станков специально для малого и среднего бизнеса-1

Которое, в свою очередь, оказывает всяческую поддержку: от субсидий и льготных займов до моратория на плановые проверки. Одной из первоочередных потребностей малого бизнеса для развития является доступ к неиспользуемым станкам крупных предприятий. В Министерство экономики поступило предложение создать по аналогии с Единым реестром имущества своего рода базу неиспользуемого и законсервированного оборудования.

Идею предпринимателей поддержали. Госкомимущество сформировало перечень из станков, производственных линий, сельхозтехники. Оно может быть продано либо предоставлено в аренду. Детально ознакомиться со списком можно на сайте Госкомимущества.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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