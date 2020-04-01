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В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны

01 апреля 2020 14:37
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Новости Беларуси. В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совмина.

В перечне продуктов, в отношении которых вводится ограничение, чеснок, гречиха и гречневая крупа, лук репчатый и севок. Эти товары запрещено экспортировать вне зависимости от страны их происхождения.

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны-1

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны-3

Кстати, в ближайшее время список, скорее всего, пополнится. Накануне страны ЕАЭС, в число которых входит и Беларусь, договорились об аналогичном запрете на более широкий перечень продтоваров. В него также вошли репа, рожь, рис, крупа, мука, соевые бобы и некоторые другие продукты, спрос на которые в последнее время заметно возрос.

Действовать запрет будет до конца июня. Его введение позволит избежать дефицита во время обострения санитарно-эпидемической обстановки.

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# Экспорт # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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