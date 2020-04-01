В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны

Новости Беларуси. В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совмина.

В перечне продуктов, в отношении которых вводится ограничение, чеснок, гречиха и гречневая крупа, лук репчатый и севок. Эти товары запрещено экспортировать вне зависимости от страны их происхождения.