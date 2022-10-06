Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.10.2022
Куда отправится крупная партия отечественных тракторов и какими темпами Беларусь переходит на местные энергоресурсы?
Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
МТЗ ПОСТАВИТ В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ 450 ТРАКТОРОВ
450 белорусских тракторов отправят в Оренбургскую область. Соответствующее соглашение подписали директор завода МТЗ и первый вице-губернатор этого региона России. Документ рассчитан на год. В рамках договора АПК российской области также будут снабжать запчастями, обеспечивать сервис. После доставки всей новой партии число белорусских тракторов в Оренбургской области достигнет 9 тысяч. Договоренности достигли на полях выставки «Агросалон», которая проходит в Подмосковье. В форуме участвуют более 10 белорусских компаний, которые презентуют сельхозтехнику, двигатели и другое оборудование.
ДОБЫЧА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА НА 140 ТЫСЯЧ ТОНН
Местные ресурсы для получения энергии все больше используют в Беларуси. Сейчас их доля составляет 16 % от общего энергобаланса, не считая данные по БелАЭС. Добыча местных энергоресурсов в первом квартале выросла примерно на 140 тысяч тонн условного топлива. Одна из целей пятилетки – сохранить эти темпы роста. Примером такого эффективного энергопользования являются котельные на местном топливе. Они позволяют сократить импорт горючего и снижают себестоимость поставляемой энергии. В Беларуси работает 3 800 таких объектов. 3/4 из них используют биотопливо, остальные постепенно переводят на местные ресурсы.