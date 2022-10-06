Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.10.2022

450 белорусских тракторов отправят в Оренбургскую область. Соответствующее соглашение подписали директор завода МТЗ и первый вице-губернатор этого региона России. Документ рассчитан на год. В рамках договора АПК российской области также будут снабжать запчастями, обеспечивать сервис. После доставки всей новой партии число белорусских тракторов в Оренбургской области достигнет 9 тысяч. Договоренности достигли на полях выставки «Агросалон», которая проходит в Подмосковье. В форуме участвуют более 10 белорусских компаний, которые презентуют сельхозтехнику, двигатели и другое оборудование.

ДОБЫЧА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА НА 140 ТЫСЯЧ ТОНН