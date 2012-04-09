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Новая залежь нефти открыта в Могилевской области

09 апреля 2012 06:13
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Новости Беларуси. В Могилевской области открыта новая залежь нефти. Месторождение обнаружили на глубине почти 4,5 километров в Глусском районе. Полученная нефть отличается легкостью, подвижностью, высоким содержанием попутного газа.

Приток углеводородов предварительно оценивается более чем в 20 кубических метров в сутки. В ближайшее время геологи планируют детально изучить свойства ценного сырья.

Прирост промышленных запасов нефти в стране к концу текущей пятилетки должен составить более 5,5 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Нефть в Беларуси

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