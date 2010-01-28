Все столичные предприятия и службы должны искать нестандартные подходы в своей работе, – заявил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.

Николай Ладутько потребовал от всех городских служб креативных решений в нынешний Год качества. В минувшем – бюджет столицы недосчитался одного триллиона рублей.

Подводя итоги развития Минска в 2009, Николай Ладутько раскритиковал работу большинства подразделений горисполкома. Сложная ситуация на рынках-партнерах наших предприятий не позволила приблизиться к прошлогодним темпам – и производства и продаж. В сфере торговли столица сработала даже ниже республиканского уровня. Минская промышленность шагнула назад на 20% по сравнению с 2008 годом.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Те крупные заимствования, которые мы получили в МВФ означают, что мы полноправно вошли в экономическую семью стран мира. И живем сегодня по правилам, которые сложились не только у нас, но и в окружающих государствах, дальних государствах. А там работают более конструктивно, более жестко, более решительно. А у нас позволяют себе еще ожидать, ждать, выверять, перепроверять.