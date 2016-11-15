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Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели

15 ноября 2016 06:10
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Новости Беларуси. Белорусские МАЗы, конфеты и дорожная техника в Индии. Национальная экспозиция нашей страны открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели. Представлены известнейшие отечественные бренды. Это продукция 60 компаний из Синеокой в области машиностроения, нефтехимии, легкой и пищевой промышленности.

Во время Национальной экспозиции пройдут презентации предприятий и их продукции. Также состоится контактно-кооперационная биржа. Запланировано 10-е заседание совета делового сотрудничества «Беларусь-Индия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Индия

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