Нацбанк планирует снизить ставку рефинансирования в 2018 году до 9,5%

Новости Беларуси. Благодаря подешевевшим кредитам каждая четвертая сделка на рынке недвижимости в 2017 году была оформлена с привлечением заемных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенно выросло и количество проданных новых автомобилей. В Белорусской автомобильной ассоциации тоже видят причину роста в доступных кредитах. В 2017 году Национальный банк снизил ставку рефинансирования 8 раз: с 17 % в январе до 11 % в октябре.

Прогноз на 2018 год – 9,5 %.

Главный финансовый регулятор страны отмечает, что решение о снижении ставок принимается с учетом прогнозных показателей уровня инфляции и восстановлением экономического роста.